News Logo
ABO

Ö3-Star Robert Kratky hört mit sofortiger Wirkung auf

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kratky prägte den Ö3-Wecker jahrzehntelang
©APA, HITRADIO Ö3, ROMAN PFEIFFER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Dem ORF kommt seine bekannteste Radiostimme abhanden: Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky hört bei seinem jahrelangen Stammsender auf und beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem ORF. Als Grund nannte der öffentlich-rechtliche Sender in einer Aussendung am Freitag gesundheitliche Gründe. Kratky war ab 2004 Hauptmoderator der Morgensendung, die täglich Millionen an Hörerinnen und Hörern hat, und stand zuletzt an der Spitze der Topverdiener im ORF.

von

"Schweren Herzens aber voller Dankbarkeit habe ich beschlossen, das Mikrofon des Ö3-Weckers endgültig an meine hervorragenden Kolleginnen und Kollegen weiterzureichen. Auf ärztliches Anraten früher als geplant, ziehe ich mich damit vorerst in mein Privatleben zurück", wurde Kratky - er hatte bereits im Vorjahr angekündigt, seinen ORF-Vertrag mit Ende 2026 auslaufen zu lassen bzw. ihn nicht verlängern zu wollen - in der Aussendung zitiert. Er werde in den nächsten Monaten "meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt", so der 52-jährige Morningshow-Star, dessen Ö3-Karriere bereits 1991 begann.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bernhard Strobel erhält renommierte deutsche Auszeichnung
News
Celan-Preis an österreichischen Übersetzer Bernhard Strobel
Neuer Roman von Raphaela Edelbauer
News
Raphaela Edelbauer stellt "Die echtere Wirklichkeit" vor
Tolle Stimmung am ersten Festivaltag
News
Chappell Roan und Post Malone eröffneten Frequency
Das FM4 Frequency in St. Pölten startet am Mittwoch
Reisen & Freizeit
Frequency in St. Pölten startet in drei heiße Festivaltage
Sie reiten wieder: Abahachi (Bully Herbig) und Ranger (Christian Tramitz)
Schlagzeilen
"Das Kanu des Manitu": Kultduo sitzt wieder fest im Sattel
Neuer Roman von Jacqueline Kornmüller
News
Großmutter pachtet das Glück: Kornmüllers Roman "6 aus 49"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER