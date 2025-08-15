Ö3-Star Robert Kratky hört mit sofortiger Wirkung auf

"Schweren Herzens aber voller Dankbarkeit habe ich beschlossen, das Mikrofon des Ö3-Weckers endgültig an meine hervorragenden Kolleginnen und Kollegen weiterzureichen. Auf ärztliches Anraten früher als geplant, ziehe ich mich damit vorerst in mein Privatleben zurück", wurde Kratky - er hatte bereits im Vorjahr angekündigt, seinen ORF-Vertrag mit Ende 2026 auslaufen zu lassen bzw. ihn nicht verlängern zu wollen - in der Aussendung zitiert. Er werde in den nächsten Monaten "meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt", so der 52-jährige Morningshow-Star, dessen Ö3-Karriere bereits 1991 begann.