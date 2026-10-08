Mia Goth reicht Scheidung von Shia LaBeouf ein

Das Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten zu "Nymphomaniac: Vol. II" kennengelernt. 2016 veröffentlichte Fotos und Videos zeigten die beiden in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas. Damals war zunächst nicht klar, ob beide tatsächlich geheiratet hatten oder es sich nur um einen Spaß gehandelt hatte. Dem Scheidungsantrag zufolge sind beide seit dem 28. Juli 2025 getrennt.

Der "Transformers"-Star LaBeouf macht immer wieder mit Skandalen von sich reden – zuletzt wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung während des Fests Mardi Gras in New Orleans. Seine Ex-Freundin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 unter anderem wegen sexuellen und körperlichen Missbrauchs. Der Rechtsstreit wurde 2025 außergerichtlich beigelegt. Im März dieses Jahres verklagte FKA Twigs LaBeouf erneut, diesmal wegen einer Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Vergleich. Diese Klage zog sie nun laut mehreren US-Medienberichten zurück, nachdem LaBeouf zugestimmt hatte, die umstrittenen Geheimhaltungsbestimmungen aufzuheben.