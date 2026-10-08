ABO

Mia Goth reicht Scheidung von Shia LaBeouf ein

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Schauspieler soll nur Umgangsrecht für gemeinsames Kind bekommen
©Sameer Al-DOUMY, Afp, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Zehn Jahre nach ihrer Trauung hat Mia Goth die Scheidung von US-Schauspieler Shia LaBeouf eingereicht. Als offiziellen Grund kreuzte die Schauspielerin das Kästchen "unüberbrückbare Differenzen" in Gerichtsdokumenten an, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen und auf den 6. Oktober datiert sind. Goth beantragt demnach auch das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Für LaBeouf beantragt sie ein Umgangsrecht.

von

News auf Google bevorzugen

Das Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten zu "Nymphomaniac: Vol. II" kennengelernt. 2016 veröffentlichte Fotos und Videos zeigten die beiden in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas. Damals war zunächst nicht klar, ob beide tatsächlich geheiratet hatten oder es sich nur um einen Spaß gehandelt hatte. Dem Scheidungsantrag zufolge sind beide seit dem 28. Juli 2025 getrennt.

Der "Transformers"-Star LaBeouf macht immer wieder mit Skandalen von sich reden – zuletzt wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung während des Fests Mardi Gras in New Orleans. Seine Ex-Freundin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 unter anderem wegen sexuellen und körperlichen Missbrauchs. Der Rechtsstreit wurde 2025 außergerichtlich beigelegt. Im März dieses Jahres verklagte FKA Twigs LaBeouf erneut, diesmal wegen einer Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Vergleich. Diese Klage zog sie nun laut mehreren US-Medienberichten zurück, nachdem LaBeouf zugestimmt hatte, die umstrittenen Geheimhaltungsbestimmungen aufzuheben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Institut für Pestbekämpfung bei Irkutsk in Sibirien
Politik
Russische Behörde: Untersuchungen zeigen keine Pestfälle
Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen dotiert
Technik
Chemienobelpreis: Kagan und Soai lösten Rätsel der Spiegelbild-Chemie
Pest-Verdachtsfall in russischem Labor
Technik
Verdacht auf Lungenpest - Behörde: Untersuchungen zeigen keine Fälle
Auf Sardinien leben besonders viele Menschen über 100 Jahren
Technik
Forschung über Hundertjährige auf Sardinien: Neue mögliche Blaue Zone
Chemische Zusammensetzung junger Sterne wurde untersucht
Technik
Schweizer Forscher fanden Alkohol im All
Nicht entlang stark befahrener Straßen joggen oder Rad fahren
Gesundheit
Ärzte: Feinstaub und Lärm steigern Risiko für Herzprobleme
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER