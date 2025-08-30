Markus Söder wurde von Tochter nicht in Showdebüt eingeweiht

Was sie von den Ratschlägen ihres Vaters in die ProSieben-Sendung am Montag (1. September, 20.15 Uhr) mitnimmt? "Mein Vater hat mir beigebracht, geduldig zu sein und vor allem, mitfühlend. Wenn er lächelt, dann kommt das von Herzen, genau wie bei mir. Wir lachen nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit den Augen."

Was sie glaubt, wie Markus Söder auf ihren Auftritt reagieren wird? "Ich weiß, dass er jeden Tag und Abend hart arbeitet. Klar, einige werden vielleicht mitlachen, weil ich bei ein paar Fragen einen kompletten Blackout hatte, aber am Ende ist es eine unterhaltsame Show für die ganze Familie."

In "Deutschlands dümmster Promi" wird das klassische Quiz-Konzept umgedreht – wer am meisten weiß, fliegt raus. Die Aufgaben beinhalten ganz unterschiedliche Kategorien, von Logik bis Buchstabieren. Gloria-Sophie Burkandt kandidiert in der Fernsehshow gegen Influencer Joe Laschet, Sohn von Armin Laschet, einst CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union.

Joe Laschet hat seinen Vater im Voraus ins Vertrauen gezogen. "Wenn ich ein Format annehme, spreche ich natürlich vorher mit ihm darüber", sagte er auf dpa-Anfrage. "Die Entscheidung liegt aber letztlich bei mir. In diesem Fall handelt es sich um eine Show, die Allgemeinbildung, Geschicklichkeit und Logik miteinander verbindet – also ein seriöses Konzept. Klar, der Titel klingt etwas reißerisch, aber genau das macht es spannend und unterhaltsam. Im Grunde ist es auch eine kleine Wette mit sich selbst."

Der Rat seines Vaters für die Sendung ließ an Eindeutigkeit nichts vermissen, wie der 36-Jährige erzählt: "Er hat nur lachend gesagt: "Sieh zu, dass du schnell rausfliegst."" Was die Reaktion von Laschet senior angehe, gebe es eigentlich nichts zu befürchten, ist er sich sicher. "Das Format ist clever und unterhaltsam, und mein Vater vertraut darauf, dass ich das souverän mache."