News Logo
ABO

Macaulay Culkins Kinder wissen nichts von "Kevin"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Macaulay Culkins "Kevin"-Vergangenheit bleibt ein Thema
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, PHILLIP FARAONE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Es ist einer der beliebtesten Weihnachtsfilme, doch die eigenen Kinder des damals neunjährigen "Kevin - Allein zu Hause"-Darstellers Macaulay Culkin ahnen nicht, dass ihr Vater die Hauptrolle spielt. "Sie schauen den Film, aber haben keine Ahnung", sagte der heute 45-Jährige jetzt in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live". "Das kann ruhig so bleiben", fügte er lachend hinzu. Seine Kinder seien jetzt drei und vier Jahre alt und würden den Film "natürlich" kennen und lieben.

von

"Mein älterer Sohn glaubt, er wäre Kevin", sagte Culkin unter großem Gelächter in der Show weiter. Manchmal schauten sie sich auch Familienfotos aus seiner eigenen Kindheit an. Dabei habe einer der beiden auch schon gefragt: "Wer ist das? Der sieht aus wie Kevin." Culkin hat die beiden Söhne mit seiner Partnerin, Schauspielerin Brenda Song (36, "The Social Network").

Die Komödie von 1990 gehört zu den populärsten Weihnachtsfilmen. Im Film vergisst eine US-amerikanische Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Europa ihren jüngsten Sohn (Macaulay Culkin), der sich daraufhin alleine gegen Einbrecher wehren muss und ihnen alle möglichen Fallen stellt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zahlreiche Schaulustige sahen die Royals auf dem Weg in die Kirche
Politik
Gottesdienst der britischen Royals mit Töchtern von Andrew
Britischer Schauspieler weist die Anschuldigungen zurück
Schlagzeilen
Sexuelle Gewalt: Neue Vorwürfe gegen Russell Brand
Erneuter Fehlschlag für China
Technik
Wieder Rückschlag für China bei Test von wiederverwendbarer Rakete
Weihnachtsgrüße kamen per Post
Schlagzeilen
So wird Weihnachten bei den Royals
Die Nasen-Schleimhäute gewöhnen sich an abschwellende Nasensprays
Gesundheit
Wie man seine Nasenspray-Sucht loswird
++ ARCHIVBILD ++ So kennt man ihn: Schwarz-grüne Kappe und gut drauf
Schlagzeilen
Mark Forster ändert seine Kappen-Mode
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER