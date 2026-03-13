NASA-Sonde stürzt früher als geplant zurück auf die Erde

Eigentlich war die Mission der Sonden - benannt nach dem US-Physiker James Van Allen (1914-2006) - nur auf zwei Jahre angelegt gewesen, sie blieben dann aber doch bis 2019 aktiv. Damals hatte die NASA vorhergesagt, dass die Sonden wahrscheinlich 2034 in die Erdatmosphäre zurückkehren würden. Dann entwickelte sich jedoch die Sonnenaktivität deutlich stärker als erwartet, sodass die Sonde "Van Allen A" nun jetzt schon zurückkehrte. "Van Allen B" soll nach Berechnungen der NASA nun um 2030 herum zurückkehren.