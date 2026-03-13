ABO

NASA-Sonde stürzt früher als geplant zurück auf die Erde

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Gestartet wurde von Cape Canaveral aus
©AFP, APA, JIM WATSON
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Mehrere Jahre früher als geplant ist eine NASA-Sonde zurück auf die Erde gestürzt. Wahrscheinlich sei die rund 650 Kilogramm schwere Sonde "Van Allen A" beim Eintritt in die Erdatmosphäre über dem Pazifischen Ozean größtenteils verglüht, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Zwillingssonden "Van Allen A" und "Van Allen B" waren 2012 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet, um die Strahlungsgürtel der Erde zu untersuchen.

von

Eigentlich war die Mission der Sonden - benannt nach dem US-Physiker James Van Allen (1914-2006) - nur auf zwei Jahre angelegt gewesen, sie blieben dann aber doch bis 2019 aktiv. Damals hatte die NASA vorhergesagt, dass die Sonden wahrscheinlich 2034 in die Erdatmosphäre zurückkehren würden. Dann entwickelte sich jedoch die Sonnenaktivität deutlich stärker als erwartet, sodass die Sonde "Van Allen A" nun jetzt schon zurückkehrte. "Van Allen B" soll nach Berechnungen der NASA nun um 2030 herum zurückkehren.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Nächtlicher Straßenverkehrslärm belastet die Gesundheit
Technik
Nur eine Nacht mit Verkehrslärm stresst Herz und Blutgefäße
2025 sei nicht ihr Jahr gewesen
Schlagzeilen
Nicole Kidman spricht über Trennung: "War in mich gekehrt"
Auf der Tour kann man auch die Landschaft des Alpenvorlands genießen
Reisen & Freizeit
Neue Wanderung verbindet Klöster im deutschen Alpenvorland
Jonglieren ist gutes Training für Multitasking
Technik
Multitasking stößt auch mit Übung an Grenzen
Das Umfeld spielt eine entscheidende Rolle beim Thema Selbstwert
Gesundheit
Selbstwertgefühl: Positives Umfeld ist wichtig
Typisch Weißer Tee: sanfte Farben und innere Werte
Gesundheit
Weißen Tee aufgießen? Warum kochendes Wasser tabu ist
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER