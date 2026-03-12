Neue Wanderung verbindet Klöster im deutschen Alpenvorland

von
Das Profil der Strecke ist mit 730 Höhenmetern nicht allzu herausfordernd. Neben den sechs Klöstern warten auf dem Weg urige Biergärten und immer wieder Weitblicke auf die nicht weit entfernten Gipfel der Alpen.
Die reine Gehzeit für die angedachten fünf Tagesetappen beträgt insgesamt rund 20 Stunden. Es wird aber empfohlen, sich unterwegs noch genug freie Zeit neben dem Wandern einzuplanen: für die Kulinarik der Region, aber auch für spirituelle Angebote wie Meditationen und Gottesdienste sowie für die Besichtigungen der Klosteranlagen.
Informationen zu den Etappen, Tipps für Wanderer und Möglichkeiten zur Pilgerbegleitung sind auf der Website toelzer-land.de/klosterwege zu finden. Bad Tölz liegt rund 50 Kilometer südlich von München.
Die Klosterwege führen auf fünf Etappen durch das Tölzer Land und verbinden bedeutende Klöster der Region.
Auch für die Besichtigungen der Klosteranlagen sollte man sich Zeit nehmen.
Auszeit am See: Auf der rund 80 Kilometer langen Tour namens Klosterwege kann man auch immer wieder die Landschaft des Alpenvorlands genießen.