"Liebesg'schichten und Heiratssachen" starten wieder im ORF

Der TV-Amor holt erneut seine Pfeile aus dem Köcher: Ab 14. Juli gibt es wieder "Liebesg'schichten und Heiratssachen" in ORF 2 (20.15 Uhr) zu sehen. In zehn neuen Folgen der inzwischen 29. Staffel des erfolgreichen Kuppelformats will Gestalterin Nina Horowitz Singles dabei helfen, ihr Liebesglück zu finden. Bis 8. September gehen jeweils 27 Damen und Herren auf Partnersuche, am 10. November wird Bilanz gezogen.

von APA