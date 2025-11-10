News Logo
ABO

Lawrence und Pattinson lernten vor Filmdreh Ausdruckstanz

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Lawrence und Pattinson bei "Die My Love"-Premiere in New York
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, ARTURO HOLMES
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence musste für ihren neuen Film gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Robert Pattinson Unterricht im Ausdruckstanz nehmen. "Es war so peinlich", sagte die 35-Jährige der dpa. "Rob (Pattinson) und ich sind beide sehr einfach und schnell in Verlegenheit zu bringen."

von

Rückblickend sieht Lawrence den dreiwöchigen Tanzunterricht positiv: "Als wir am Set ankamen, hat es geholfen, diese peinlichen Dinge voreinander getan zu haben. Denn schlimmer als das konnte es ja nicht werden." Der Hollywood-Star ist ab Donnerstag im Kinofilm "Die My Love" von Regisseurin Lynne Ramsay zu sehen. Darin verkörpert Lawrence Grace, eine junge Mutter, die mit ihrem Partner Jackson (Pattinson) nach Montana zieht und nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes unter postpartaler Depression leidet.

Lawrence ist selbst zweifache Mutter. Die Mutterschaft habe ihr eine völlig neue Welt an Gefühlen eröffnet. "Ich wusste vorher nicht, wie tief man lieben und sich fürchten konnte", sagte sie der dpa. Die Oscarpreisträgerin, die in dem Film auch als Produzentin mitwirkte, betrachtet den Film als Aufruf zum Kampf an Frauen. Sie hoffe, dass Zuschauerinnen spürten: "Du bist nicht allein, wenn du Depressionen, Angstzustände oder postpartale Beschwerden hast."

Lawrence erlangte in den 2010er-Jahren weltweite Berühmtheit, nachdem sie die Rolle der Katniss Everdeen in der "Tribute von Panem"-Filmreihe verkörperte. Im Jahr 2013 gewann sie mit damals 22 Jahren ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Silver Linings".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ "Shout" darf bei Tears for Fears nie fehlen
News
Vor 40 Jahren erschien Popmeisterwerk von Tears for Fears
++ ARCHIVBILD ++ Die quasi erste TV-Castinggruppe vernetzt sich heute anders
News
No Angels verraten Geheimnisse ihrer WhatsApp-Gruppe
Becker muss in TV-Show die Segel streichen
News
Barbara Becker erlebt bei "Masked Singer" kein Happy End
++ ARCHIVBILD ++ Die Fantastischen Vier kommen auch nach Österreich
Schlagzeilen
Abschied auf Raten: "Fanta 4" planen letzte große Tournee
Meryl Streep spielt eine Journalistin, die in Gefahr gerät
Schlagzeilen
Meryl Streep und Sigourney Weaver treten zusammen vor Kamera
++ ARCHIVBILD ++ Erwähnung in erfolgreicher Netflix-Doku bringt Mey wieder in Charts
Schlagzeilen
Chart-Erfolg für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER