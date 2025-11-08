Meryl Streep und Sigourney Weaver treten zusammen vor Kamera

Die Regie übernimmt der israelische Filmemacher Joseph Cedar (57), der für seine früheren Filme "Beaufort" und "Footnote" jeweils für einen Auslands-Oscar nominiert wurde. 2017 holte er Richard Gere für die Tragikomödie "Norman" vor die Kamera.

Die dreifache Oscar-Preisträgerin Streep ("Kramer gegen Kramer", "Sophies Entscheidung", "Die Eiserne Lady") dreht derzeit die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada", in der sie eine skrupellose Mode-Chefin spielt. Weaver kehrt Mitte Dezember in "Avatar: Fire and Ash", dem dritten Teil der erfolgreichen "Avatar"-Filmreihe von Regisseur James Cameron, in die Kinos zurück.