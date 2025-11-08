News Logo
Meryl Streep und Sigourney Weaver treten zusammen vor Kamera

Meryl Streep spielt eine Journalistin, die in Gefahr gerät
©AFP, APA, HENRY NICHOLLS
Die Hollywood-Größen Meryl Streep und Sigourney Weaver (beide 76 Jahre alt) werden für den Thriller "Useful Idiots" gemeinsam vor die Kamera treten. Die Story ist im teuren Immobilienmarkt von New York angesiedelt, wie "Hollywood Reporter" berichtete. Streep soll demnach eine Journalistin spielen, die es satthat, immer nur über die Geschäfte der Reichen zu schreiben. Sie deckt korrupte Machenschaften beim Verkauf von einem Luxus-Penthouse auf und gerät selbst in Gefahr.

Die Regie übernimmt der israelische Filmemacher Joseph Cedar (57), der für seine früheren Filme "Beaufort" und "Footnote" jeweils für einen Auslands-Oscar nominiert wurde. 2017 holte er Richard Gere für die Tragikomödie "Norman" vor die Kamera.

Die dreifache Oscar-Preisträgerin Streep ("Kramer gegen Kramer", "Sophies Entscheidung", "Die Eiserne Lady") dreht derzeit die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada", in der sie eine skrupellose Mode-Chefin spielt. Weaver kehrt Mitte Dezember in "Avatar: Fire and Ash", dem dritten Teil der erfolgreichen "Avatar"-Filmreihe von Regisseur James Cameron, in die Kinos zurück.

