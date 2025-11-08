News Logo
Chart-Erfolg für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

++ ARCHIVBILD ++ Erwähnung in erfolgreicher Netflix-Doku bringt Mey wieder in Charts
Die Doku über den deutschen Rapper Haftbefehl ist derzeit großes Gesprächsthema - und hat nun nicht nur dem Rapper selbst, sondern auch dem Liedermacher Reinhard Mey einen Erfolg mit seiner Rückkehr in die Charts beschert. "Dank der Netflix-Dokumentation 'Babo' platziert Rapper Haftbefehl zwölf Songs gleichzeitig in den Offiziellen Deutschen Single-Charts", teilte GfK Entertainment mit.

In der Doku erwähnt der Rapper den Song "In meinem Garten" von Reinhard Mey aus dem Jahr 1970, was dem 82-jährigen Sänger nun zu einem Charts-Rekord verhilft. Dazu GfK: "Es ist nach 'Annabelle, ach Annabelle' (1972, Platz 29) und 'Mann aus Alemannia' (1974, Platz 18) Meys dritter – und bislang höchstplatzierter – Charthit." Außerdem sei es mit 55 Jahren der größte Abstand zwischen Erstveröffentlichung und Chartdebüt, den ein deutschsprachiger Titel jemals hatte.

Die Doku spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen. In einer Szene spielt er auf seinem Handy das Reinhard-Mey-Lied ab und singt mit.

