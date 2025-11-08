Chart-Erfolg für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

In der Doku erwähnt der Rapper den Song "In meinem Garten" von Reinhard Mey aus dem Jahr 1970, was dem 82-jährigen Sänger nun zu einem Charts-Rekord verhilft. Dazu GfK: "Es ist nach 'Annabelle, ach Annabelle' (1972, Platz 29) und 'Mann aus Alemannia' (1974, Platz 18) Meys dritter – und bislang höchstplatzierter – Charthit." Außerdem sei es mit 55 Jahren der größte Abstand zwischen Erstveröffentlichung und Chartdebüt, den ein deutschsprachiger Titel jemals hatte.

Die Doku spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen. In einer Szene spielt er auf seinem Handy das Reinhard-Mey-Lied ab und singt mit.