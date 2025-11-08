Abschied auf Raten: "Fanta 4" planen letzte große Tournee

"Natürlich fühlt es sich merkwürdig mulmig an, zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird", sagte der 57-Jährige am Rande eines Auftritts in Stuttgart. Allerdings gehe es zunächst nur um das Finale für gemeinsame Tourneen, betont Beck. Unklar sei, wann und ob die Band wieder bei einzelnen Konzerten auftrete oder ein Album produziere. "Wann wir unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen", sagte Beck.

Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen HipHop. Zuletzt brachten die gebürtigen Stuttgarter Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon mit "Long Player" ihr elftes Studioalbum heraus.