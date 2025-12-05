News Logo
Kreativdirektor Dario Vitale verlässt Versace

Dario Vitale hat erst im März Posten übernommen
©AFP, APA, MIGUEL MEDINA
Wenige Monate nach seinem Einstieg in das Modehaus und zwei Tage nach dem endgültigen Abschluss der Übernahme der Marke durch die Prada-Gruppe verlässt Dario Vitale laut Presseaussendung seine Position als Kreativdirektor von Versace. Vitale hatte den Posten erst im März übernommen, nachdem Donatella Versace als Kreativdirektorin des italienischen Unternehmens zurückgetreten war - ein Amt, das sie seit der Ermordung ihres Bruders Gianni 1997 in Miami innehatte.

"Versace und sein Chief Creative Officer, Dario Vitale, haben einvernehmlich beschlossen, ihre Zusammenarbeit zum 12. Dezember 2025 zu beenden", heißt es in der Mitteilung von Versace. "Die neue kreative Leitung wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben." In der Zwischenzeit wird das Kreativteam unter der Führung von Emmanuel Gintzburger, dem CEO von Versace, weiterarbeiten.

Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien. Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, bleibt. Die Luxusmarke war in den vergangenen Jahren unter dem Dach der US-Holding Capri, zu der weitere bekannte Modehäuser wie Michael Kors oder der Schuhhersteller Jimmy Choo gehören. Das Prada-Imperium wiederum umfasst neben Prada selbst auch die Modelinie Miu Miu sowie Church's, ebenfalls Schuhe der oberen Preisklasse.

