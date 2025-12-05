News Logo
ABO

Warum gemeinsame Erlebnisse als Geschenk punkten

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Gemeinsame Zeit verschenkt man am besten mit einem fixen Termin
©APA, dpa, gms, Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Gutschein, Geld, Spielzeug: Jahr für Jahr landen zu Weihnachten tonnenweise materielle Geschenke unter den Tannenbäumen. Während sich die einen sich über prall gefüllte Päckchen freuen, fragen sich andere: Muss es wirklich immer etwas sein, das man anfassen, besitzen, weiterverkaufen kann?

von

Nein, sagt Michaela Wänke, Professorin für Konsumentenpsychologie an der Universität Mannheim: "In der Psychologie wissen wir, dass nicht-materielle Geschenke wie gemeinsame Events mehr Freude bereiten." Wer jemand anderem etwa einen Gutschein kauft, hat längst nicht so lange daran Freude wie wenn man etwa einen gemeinsamen Kochabend verschenkt.

Wänke begründet das so: Auf einen gemeinsamen Kochabend kann man sich schon viele Wochen oder sogar Monate lang im Voraus freuen, erlebt dann zusammen ein schönes Event und kann sich später noch lange an den gemeinsamen Erinnerungen erfreuen.

"Mein Ratschlag für die Weihnachtszeit ist daher, anderen mal ein Event zu schenken", sagt Michaela Wänke. Und das muss nicht zwingend mit viel Geld verbunden sein. Auch ein Spiele-, Lese- oder Musikabend kann den Beschenkten erfreuen. Ebenso wie einfach mal zusammen bouldern zu gehen.

Prof. Claas Christian Germelmann, Leiter des Lehrstuhls für Marketing & Konsumentenverhalten an der Universität Bayreuth, rät, solche Vorhaben immer gleich mit einem konkreten Termin zu versehen. "Denn so entsteht - wie bei guten Vorsätzen - mehr Druck, das Geschenk auch einzulösen und die Zeit wirklich zu schenken."

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Das Bild darf nicht in einem das Model diffamierenden Zusammenhang verwendet werden. || Modellfreigabe vorhanden

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Direktbuchung erspart Stress bei Änderungen und Verspätungen
Reisen & Freizeit
Oft besser: Flugtickets direkt bei Airline buchen
DJ Alle Farben bezeichnet sich als "tiptop in Form"
News
DJ Alle Farben nach Unfall: "Ich habe überlebt"
Mailand verbietet Schlüsselkästen
Reisen & Freizeit
Airbnb in Mailand künftig nicht mehr mit Schlüsselboxen
Wer viel mit Zimt würzt, sollte Ceylon-Zimt bevorzugen
Gesundheit
Cumarin in Zimt: Was das ist und wann es schadet
In den kommenden Tagen könnten wieder Polarlichter zu beobachten sein
Technik
Forscher entdeckten große Sonnenflecken
Mehr als 50.000 Lichter am vielleicht bekanntesten Christbaum der Welt
Reisen & Freizeit
Christbaum am Rockefeller Center in New York erstrahlt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER