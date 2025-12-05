DJ Alle Farben nach Unfall: "Ich habe überlebt"

"Das war ein Schicksalsschlag und ich nehme nur das Positive mit. Ich habe überlebt und bin wieder fast zu 100 Prozent fit." Im Festival-Sommer stand der Musikproduzent ("She Moves", "Fading") wieder auf der Bühne. Sein Auftritt beim Parookaville-Festival sei für ihn so etwas wie ein Abschluss gewesen. "Das war der Moment, der mir am meisten bedeutet hat in diesem Jahr. Ich habe auch meinen Unfallort und das Krankenhaus nochmal besucht. Ich kann einen guten Abschluss finden."