News Logo
ABO

DJ Alle Farben nach Unfall: "Ich habe überlebt"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
DJ Alle Farben bezeichnet sich als "tiptop in Form"
©APA, dpa, Sebastian Gollnow
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Fast ein Jahr nach einem schweren Unfall hat sich der Berliner DJ Alle Farben (40) wieder ins Leben zurückgekämpft. "Mir fehlt eine halbe Lunge, ich werde nie wieder dieselbe Kondition haben. Aber ich bin sonst tiptop in Form", sagte der Musiker bei einer Veranstaltung in Bielefeld. Anfang des Jahres verunglückte der DJ, der bürgerlich Frans Zimmer heißt, im Urlaub schwer und wäre nach eigenen Angaben fast gestorben. "Ich feiere den Tag als meinen zweiten Geburtstag."

von

"Das war ein Schicksalsschlag und ich nehme nur das Positive mit. Ich habe überlebt und bin wieder fast zu 100 Prozent fit." Im Festival-Sommer stand der Musikproduzent ("She Moves", "Fading") wieder auf der Bühne. Sein Auftritt beim Parookaville-Festival sei für ihn so etwas wie ein Abschluss gewesen. "Das war der Moment, der mir am meisten bedeutet hat in diesem Jahr. Ich habe auch meinen Unfallort und das Krankenhaus nochmal besucht. Ich kann einen guten Abschluss finden."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Oprah sieht das Verbot als große Chance
Schlagzeilen
Oprah Winfrey lobt Social-Media-Verbot für Kinder
Wer Kekse durch Mandarinen oder Nüsse ersetzt, tut dem Körper Gutes
Gesundheit
7 Strategien: So schlemmen wir gesünder in der Adventzeit
Nächstes Kind für Boris Becker
Schlagzeilen
Boris Becker hat nach Geburt von Tochter schlaflose Nächte
Dario Vitale hat erst im März Posten übernommen
Schlagzeilen
Kreativdirektor Dario Vitale verlässt Versace
++ ARCHIVBILD ++ Direktbuchung erspart Stress bei Änderungen und Verspätungen
Reisen & Freizeit
Oft besser: Flugtickets direkt bei Airline buchen
Gemeinsame Zeit verschenkt man am besten mit einem fixen Termin
Gesundheit
Warum gemeinsame Erlebnisse als Geschenk punkten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER