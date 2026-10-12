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Komiker Russell Brand wegen Vergewaltigung vor Gericht

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Schauspieler wies Vorwürfe zurück
©BROOK MITCHELL, Afp, APA
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Mit der Auswahl der Geschworenen hat am Montag in London ein Vergewaltigungsprozess gegen den britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand begonnen. Sechs Frauen werfen dem Ex-Mann von US-Popstar Katy Perry in dem Verfahren sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. Der 51-Jährige weist die Vorwürfe zurück. Der Angeklagte erschien zum Prozessauftakt mit Sonnenbrille, grauem Anzug und Seidentuch unter weit geöffnetem weißen Hemd.

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Brand unterstützte früher politische Kampagnen der Linken, hat sich inzwischen aber als konservativer Guru und Verschwörungstheoretiker neu erfunden. In Onlinediensten hat er Millionen von Followern.

Die Verhandlungen in dem Prozess sollen am Mittwoch beginnen, das Urteil wird für Mitte Dezember erwartet. Brand hatte seine Karriere als Stand-up-Comedian begonnen, bevor er Moderator beim Musiksender MTV und Gastgeber von Reality-Fernsehserien wurde.

Von 2006 bis 2008 moderierte er eine Radiosendung der BBC. Er musste nach einem geschmacklosen Live-Streich gehen, bei dem er eine anzügliche Sprachnachricht auf der Mailbox eines Schauspielers hinterlassen hatte, in der es um dessen Enkelin ging.

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