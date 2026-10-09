Klitschko darf Panettieres Nachlass für Tochter verwalten

Laut dem US-Medium, das dem Anhörungstermin beiwohnte, war neben Klitschko auch Tochter Kaya dem Gerichtssaal aus der Ferne zugeschaltet und zeitweise auf einem Bildschirm zu sehen. Sie habe ihre Identität gegenüber dem Gericht bestätigt und einen "ruhigen und gefassten" Eindruck gemacht.

Hintergrund für den Antrag Klitschkos war laut US-Medien vor allem seine Sorge um Vermögenswerte der Verstorbenen. Eigentum, der zu Haydens Nachlass gehört, könne mit hoher Wahrscheinlichkeit "verloren gehen, beschädigt oder verschwendet werden, bevor ein ordnungsgemäß ernannter persönlicher Vertreter zu seinem Schutz eingesetzt werden kann", erklärte er laut "People" in seinem Antrag von September.

Als Vormund für den Nachlass dürfte der ehemalige Boxer Strafverfolgungsbehörden darum ersuchen, Ermittlungen einzuleiten und bei der "Wiederbeschaffung von Vermögenswerten" zu helfen, die mutmaßlich von einer "nicht zur Familie gehörenden Person" veruntreut worden seien, argumentierte seine Anwältin Diane Park vor Gericht am Donnerstag.

Hayden Panettiere ("Scream 4", "Scream 6", "Heroes" und "Nashville") war am 16. August im Alter von 36 Jahren überraschend in einer Wohnung im US-Staat South Carolina gestorben. Als Todesursache machte die zuständige gerichtsmedizinische Behörde eine Überdosis verschiedener Substanzen aus. Die Behörde stufte den Tod der Schauspielerin als Unfall ein.