"Rhythmuskönig" Sly Dunbar mit 73 Jahren gestorben

Sly Dunbar, prägender Schlagzeuger von Reggae und Dancehall, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichtet das Musikmagazin "Rolling Stone" online. Gemeinsam mit Robbie Shakespeare formte er den modernen Sound Jamaikas. Dunbars Ehefrau Thelma bestätigte laut "Rolling Stone" seinen Tod gegenüber der jamaikanischen Zeitung "The Gleaner". Eine genaue Todesursache ist nicht genannt, allerdings soll Dunbar bereits seit einiger Zeit krank gewesen sein.

Dunbar war erst 15 Jahre alt, als er seiner ersten Band beitrat und seinen ersten Song aufnahm. Damit begann eine äußerst produktive und einflussreiche Karriere, die ihm weltweite Anerkennung einbrachte - vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Bassisten Shakespeare, der 2021 starb. Schätzungen zufolge spielten Sly und Robbie im Laufe der Jahrzehnte auf mehr als 200.000 Aufnahmen, darunter Originalsongs, Remixe und unzählige Tracks, die ihre Arbeit sampelten, hieß es in dem Onlineartikel des "Rolling Stone" weiter.

