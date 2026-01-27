Peter Schilling schrieb "Major Tom" auf der Autobahn

Bereits im Oktober 2025 hatte der deutsche Musiker dem Sender rbb gesagt, er habe den Text auf der Autobahn geschrieben. "Ich hatte das Playback im Kassettendeck meines Autos, und das Papier auf dem Beifahrersitz. Und dann hatte ich die Idee zu "Major Tom (völlig losgelöst)" am Autobahnkreuz Weinsberg, weil das einfach zum Playback gepasst hat", sagte er dem rbb.

Mittlerweile ist der Welthit die offizielle Torhymne der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er selbst habe das schon im Stadion erlebt, wie Schilling dem "stern" sagte. "Ich war bei einem EM-Spiel, das die deutsche Mannschaft gewann. Am Ende sangen 60.000 Leute "Völlig losgelöst"." Das sei ein emotionales Erlebnis gewesen: "Ich muss zugeben, dass bei mir da die eine oder andere Träne geflossen ist."