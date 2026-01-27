ABO

Peter Schilling schrieb "Major Tom" auf der Autobahn

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Musiker Peter Schilling hat seinen größten Hit "Major Tom (völlig losgelöst)" in seinem Opel Kadett auf der Autobahn geschrieben. Der Song entstand nach seinen Angaben in nur vier Stunden zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und dem Kasseler Kreuz. "Immer, wenn ich dort vorbeifahre, denke ich daran", sagte Schilling dem "stern". "Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir den Block gegriffen habe und losschrieb", sagte Schilling, der am Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert.

von

Bereits im Oktober 2025 hatte der deutsche Musiker dem Sender rbb gesagt, er habe den Text auf der Autobahn geschrieben. "Ich hatte das Playback im Kassettendeck meines Autos, und das Papier auf dem Beifahrersitz. Und dann hatte ich die Idee zu "Major Tom (völlig losgelöst)" am Autobahnkreuz Weinsberg, weil das einfach zum Playback gepasst hat", sagte er dem rbb.

Mittlerweile ist der Welthit die offizielle Torhymne der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er selbst habe das schon im Stadion erlebt, wie Schilling dem "stern" sagte. "Ich war bei einem EM-Spiel, das die deutsche Mannschaft gewann. Am Ende sangen 60.000 Leute "Völlig losgelöst"." Das sei ein emotionales Erlebnis gewesen: "Ich muss zugeben, dass bei mir da die eine oder andere Träne geflossen ist."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
News
"Rhythmuskönig" Sly Dunbar mit 73 Jahren gestorben
++ ARCHIVBILD ++ Auch in den kommenden Jahren geht das Show-TV-Format weiter
News
Florian Silbereisen feiert weitere "Feste" mit TV-Show
++ ARCHIVBILD ++ Einsamkeit erhöht Sucht nach exzessivem Serienkonsum
Gesundheit
Einsamkeit erhöht Binge-Watching-Sucht
Paris Hilton macht sich für den Defiance Act stark
News
Paris Hilton will in Doku ihre ernstere Seite zeigen
++ ARCHIVBILD ++ Einsamkeit erhöht Sucht nach exzessivem Serienkonsum
Technik
Einsamkeit erhöht laut Studie Binge-Watching-Sucht
Natalie Portman: "Haben noch viel Arbeit vor uns"
Schlagzeilen
Portman sieht Frauen bei Oscar-Nominierungen übergangen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER