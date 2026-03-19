Kevin Spacey entgeht Missbrauchsprozess

"Im gegenseitigen Einvernehmen werden alle weiteren Verfahren gegen den Beklagten in diesen Angelegenheiten ausgesetzt", hieß es in dem Richterspruch. Die zwischen den drei Männern und Spacey vereinbarten Bedingungen des außergerichtlichen Vergleichs - vor allem mögliche finanzielle Abmachungen - wurden nicht genannt.

Der Hollywoodstar war 2023 in einem von vier Männern angestrengten Strafprozess in London vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen worden. Zwei von ihnen reichten danach aber eine Zivilklage gegen ihn ein. Hinzu kam der britische Schauspieler Ruari Cannon, der dem Oscar-Preisträger ebenfalls sexuelle Übergriffe vorwarf. Es ging um mutmaßliche Taten zwischen 2004 und 2015, als Spacey künstlerischer Leiter am Londoner Theater Old Vic war.

Spacey war mit Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" bekannt geworden, für die er mit einem Oscar als bester Neben- beziehungsweise bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Der Hollywood-Star, der auch in der Serie "House of Cards" die Hauptrolle spielte, zählt zu einer Reihe von Stars, darunter Bill Cosby und R. Kelly, die sich im Zuge der #MeToo-Bewegung gegen sexualisierte Gewalt vor Gericht verantworten mussten.