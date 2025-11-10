News Logo
ABO

Katarina Witt: Meine Generation hält "Laden am Laufen"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Frühere Eiskunstläuferin wird Anfang Dezember 60 Jahre alt
©APA, dpa, Hendrik Schmidt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die frühere Eiskunstläuferin Katarina Witt meint, dass ihre Generation "den Laden am Laufen" halte. Das sagte die 1965 geborene Witt, die am 3. Dezember 60 Jahre alt wird, dem Magazin "Focus". Witt gehört zur Generation X, die etwa die Jahrgänge 1965 bis 1980 umfasst. Diese hätten mit "Fleiß und Disziplin" viel aufgebaut. Sie frage sich, ob die jüngere Generation "über die nötige Resilienz verfüge", so Witt weiter.

von

"Wenn mich heute ein 28-Jähriger unschlüssig anschaut und ernsthaft meint, er müsse noch drüber nachdenken, ob sein Job das Richtige sei, dann muss ich schon sagen: Wir haben einfach mal gemacht und losgelegt", erzählte die zweimalige Olympiasiegerin. Ältere Menschen seien ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Wenn diese älter werde und sich dadurch verändere, solle man das "umarmen" - und nicht problematisieren.

Witt wurde 1984 und 1988 Olympiasiegerin. Die in Berlin-Staaken geborene Sportlerin trat zunächst für die DDR und später für das wiedervereinigte Deutschland an. Inzwischen ist sie unter anderem Unternehmerin. Die Chancen, die ihr das Leben geboten hat, habe sie "immer bei den Hörnern gepackt" und zu 95 Prozent das Leben geführt, das sie habe führen wollen, sagte Witt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Bausatz diese US-Krankenwagens von Bluebrixx kostet 130 Euro
Gesundheit
Ihren Traumwagen können Sie sich klemmen
Calamari-Kebab
Gesundheit
Krake statt Kebab: "Oktopus-Döner" soll Deutschland erobern
Verhandlungen unter ungünstigen geopolitischen Voraussetzungen
Politik
30. UNO-Klimakonferenz startet in Amazonas-Stadt Belem
Kardashian treibt seit Jahren ihre Jus-Ausbildung voran
Schlagzeilen
Kim Kardashian scheiterte im Juli bei Anwaltsprüfung
Großer Auftritt für George
Schlagzeilen
Prinz George bei Veranstaltung für gefallene Soldaten
73-Jähriger: "Mich hat diese Erfahrung auch gelassener gemacht"
News
Roland Kaiser über sein Leben nach der Lungentransplantation
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER