News Logo
ABO

Jimmy Kimmel verlängert Talkshow-Vertrag

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Kimmel gehört zu den bekanntesten Late-Night-Talkern im US-Fernsehen
©AFP, APA, PATRICK T. FALLON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Nach einer rund einwöchigen Zwangspause seiner US-Late-Night-Sendung im Herbst hat Moderator Jimmy Kimmel seinen TV-Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Nach dpa-Informationen wird die Show "Jimmy Kimmel Live!" somit bis mindestens Mai 2027 fortgesetzt. Kimmel selbst postete auf der Plattform Instagram einen entsprechenden US-Medienbericht und schrieb darunter, wohl augenzwinkernd: "Ich freue mich, ein weiteres Jahr ohne Talent anzukündigen."

von

US-Präsident Donald Trump hat Kimmel, der ihn häufig auf die Schippe nimmt, immer wieder als untalentiert verunglimpft. Kimmel gehört zu den bekanntesten Late-Night-Talkern im US-Fernsehen. Der Sender ABC strahlt die Sendung aus, er moderiert sie seit 2003. Im September war es zu einer Zwangspause gekommen: Der Disney-Konzern, zu dem der Sender ABC zählt, hatte die Sendung aufgrund von Kimmels Äußerungen über den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Begründet wurde das damit, eine angespannte Situation im Land nicht weiter anheizen zu wollen.

Die vorübergehende Absetzung der Sendung befeuerte wiederum eine Debatte um die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA. Trump hatte die Pause der Sendung als "gute Nachrichten für Amerika" gefeiert.

Der Moderator Kimmel nimmt - wie andere Late-Night-Talker auch - in pointierter Weise regelmäßig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Die Zwangspause war dann kürzer, als Fans der Show befürchtet hatten: Nach rund einer Woche kam sie ins US-Fernsehen zurück.

In der ersten Ausgabe nach der Pause hatte Kimmel dem Publikum gesagt, es sei nie seine Absicht gewesen, den Mord an einem jungen Mann zu verharmlosen. Zugleich platzierte er einen Appell für Meinungsfreiheit und attackierte Trump: "Eine Drohung der Regierung, einen Komiker zum Schweigen zu bringen, den der Präsident nicht mag, ist unamerikanisch."

Comedian and TV producer Jimmy Kimmel speaks during the Bloomberg Screentime conference in Los Angeles on October 8, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kroatisch-bosnischer Schriftsteller wird in Leipzig gewürdigt
News
Jergović erhält Buchpreis zur Europäischen Verständigung
Schlagzeilen
Neun Globes-Nominierungen für "One Battle After Another"
Trump zeichnet Sylvester Stallone im Oval Office aus
News
Stallone und Kiss zu Gast im Weißen Haus
Sabrina Carpenter verärgert über Vereinnahmung durch Trump-Regierung
News
Washington nutzt Sabrina Carpenter erneut für Migranten-Clip
Das Motorrad aus "The Dark Knight" und "The Dark Knight Rises"
News
Batmans Motorrad und Tolkiens Schreibtisch vor Versteigerung
++ ARCHIVBILD ++ Die Beatles 1960 in Hamburg
News
Serie zu Beatles-Anfängen in Hamburg geplant
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER