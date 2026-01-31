ABO

Jagger-Tochter: "Mein Vater organisiert Spieltreffen"

Elizabeth Jagger (l.) mit Mutter Jerry Hall
©APA, dpa, Carsten Koall
Das britisch-amerikanische Model Elizabeth Scarlett Jagger hat ihren Vater, die 82-jährige Rocklegende Mick Jagger, als engagierten Großvater gelobt. "Er ist ein fantastischer Großvater, aber er ist auch noch Vater eines kleinen Kindes", sagte Jagger am Rande einer Modeshow der Marke Marc Cain in Berlin. "Mein Vater organisiert Spieltreffen". Die 41-Jährige ist eines der vier gemeinsamen Kinder von Jagger und dessen Ex-Frau Jerry Hall.

Das US-amerikanische Model besuchte ebenfalls die Cain-Show während der Berliner Fashion Week. Hall war von 1990 bis 1999 mit dem Frontmann der Rolling Stones verheiratet. 2016 bekam der Musiker im Alter von damals 73 Jahren mit seiner mehr als 40 Jahre jüngeren Freundin Melanie Hamrick sein achtes Kind. Sie habe großes Glück, einen neunjährigen Bruder zu haben, sagte Elizabeth "Lizzy" Jagger. Er und ihr fünfjähriger Sohn spielten die ganze Zeit miteinander.

Auch die 69-jährige Hall geht eigenen Worten zufolge in ihrer Rolle als Großmutter dreier Enkel auf - und fühlt sich dabei selbst in ihre Kindheit zurückversetzt. "Ich habe alle meine Sommer bei meiner Großmutter verbracht und hatte eine sehr enge Beziehung zu ihr", sagte sie.

"Sie lebte auf einem Bauernhof mit Hühnern und brachte mir das Kochen und alles Mögliche bei. Sie war ein so wichtiger Teil meines Lebens, dass ich es jetzt liebe, Großmutter zu sein, und es erinnert mich daran, wie viel mir meine Oma bedeutet hat". Elizabeth Jagger sagte über ihre Mutter, sie halte die Enkel auf Trab. So bringe sie ihnen zum Beispiel bei, zu gärtnern. Bei der Modewoche in Berlin, die noch bis einschließlich Montag läuft, werden unter anderem neue Entwürfe von Designerinnen und Designern wie Kilian Kerner, Esther Perbandt, Danny Reinke und William Fan gezeigt.

30.01.2026, Berlin: Jerry Hall (r), und Tochter Lizzy Jagger (Elizabeth Scarlett Jagger), vor Beginn der Marc Cain Fashion Show im Funkhaus Berlin. (zu dpa: «Elizabeth Jagger: «Mein Vater organisiert Spieltreffen»») Foto: Carsten Koall/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

