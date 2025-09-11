News Logo
In Hamburg sind bald alle Potters Österreicher

Zwei Österreicher an der Elbe: Krainz und Schmid als Mama und Sohn Potter
An der Elbe spricht bald die ganze Familie Potter mit österreichischem Zungenschlag: Nachdem schon länger Laurens Walter als dritter Alpenrepublikaner im Hamburger Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" den erwachsenen Zauberlehrling spielt, wird nun auch der Rest der Potters austriafiziert. Der Niederösterreicher Moritz Krainz spielt ab 30. Oktober Harry Potters Sohnemann Albus, während die Salzburgerin Michaela Schmid den Part von Gattin Ginny übernimmt.

Mit der Potter-Mischpoche alleine belässt man es in der Hansestadt aus rot-weiß-roter Sicht jedoch nicht. Schließlich sind nun sieben rot-weiß-rote Darsteller Teil des 40-köpfigen Hamburger Ensembles, darunter etwa die Wienerin Bettina Ratschew als Professor McGonagall.

