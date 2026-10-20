"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel hat geheiratet

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US-Schauspieler Jason Segel (46, "How I Met Your Mother") und die Tänzerin Kayla Radomski (35) haben geheiratet. Die Hochzeit sei ein "absoluter Traum" gewesen, schrieb Radomski zu einem Braut-Foto in einer Instagram-Story, das sie mit "Mrs. Segel" unterzeichnete. Laut der US-Zeitschrift "People" fand die Feier im kalifornischen Pasadena statt. Radomski hatte im Juni 2025 auf Instagram ihre Verlobung mit dem Hollywood-Star bekanntgegeben.
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Auf Bildern war zu sehen, wie Segel mit einem Ring vor ihr auf die Knie geht. Bekannt wurde der Schauspieler als Marshall Eriksen in der Kultsitcom "How I Met Your Mother". Seit Jänner 2023 spielt er an der Seite von Harrison Ford in der Comedy-Serie "Shrinking" mit. Er wirkte auch an zahlreichen Filmdrehbüchern mit und war in Hollywood-Komödien wie "Beim ersten Mal", "Nie wieder Sex mit der Ex", "Fast verheiratet" oder "Sex Tape" zu sehen.
Kayla Radomski and US actor Jason Segel arrive for the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)