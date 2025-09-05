News Logo
ABO

Horror-King Carpenter fürchtet sich vor frittierten Calamari

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Eine Katze stiehlt die Show des großen Filmemachers
©APA, Marietta Steinhart
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Wenn auch nicht leibhaftig, so schaute John Carpenter via Liveschaltung Donnerstagabend in Wien vorbei - gemeinsam mit seiner Frau Sandy King und seiner Katze. Bis 16. Oktober zeigt das Österreichische Filmmuseum sein Gesamtwerk und würdigt damit einen der wichtigsten Genreregisseure des 20. Jahrhunderts. "Mein Lebensziel war es, Filmregisseur zu werden - und das habe ich geschafft", so der 77-jährige Kultregisseur. "Besser geht's nicht."

von

Zum Saisonstart der Carpenter-Retrospektive gab es einen radikalen New-Hollywood-Ausläufer, das Low-Budget-Meisterwerk "Das Ende - Assault on Precinct 13", und die wohl schrecklichste außerirdische Kino-Invasion: "Das Ding aus einer anderen Welt" aus dem Jahr 1982. Im gleichen Jahr als Steven Spielbergs "E.T." nach Hause telefonierte, brachte Carpenter nämlich eine erheblich weniger liebreizende Lebensform ins Kino: ein schleimiges Alienmonster, das irdische Wesen imitierte - und das mit einer bis dato noch nie da gewesenen Handarbeit.

"Das Ding" wurde bei seinem Kinostart verschmäht, doch die Generation, die mit Carpenters Filmen aufgewachsen ist, hat den kritischen Konsens seitdem neu geprägt. In seiner jahrzehntelangen Karriere hat er einige der ikonischsten Filme dieses Genres hervorgebracht und seinen Namen zum Synonym für alles gemacht, was nachts rumort. Mit seinem Klassiker "Halloween" hat er 1978 den modernen Slasher erfunden, und kein Film fängt Carpenters Mischung aus Kultästhetik, klassischem Hollywood-Einfluss und schierer Wut gegen den kapitalistischen American Way der Reagan-Ära besser ein als "Sie leben!".

Seit seinem Schlangengruben-Thriller "The Ward" (2010) hat er keinen Film mehr gedreht. Er macht lieber Musik, schließlich hat er die meisten seiner Originalfilme selbst komponiert. "Regie führen ist das Schlimmste!", witzelte der Künstler vor ausverkauftem Haus. "Es ist der schlimmste Lebensstil. Oh mein Gott!" Er war in seinem Zuhause in Los Angeles, wo er mit seiner Frau, der Produzentin Sandy King, lebt - und mindestens einer Katze, die ihm mit dem Po dann auch die Show stahl.

Der 77-Jährige hat eine bekannte Abneigung dagegen, über die Filmkunst zu sprechen, was ein Nebenprodukt desselben Perfektionismus sein könnte, der vor fünfzehn Jahren zu seinem Ruhestand führte, aber der Kurator des Filmmuseums ließ nicht locker. Auf die Frage, wovor der Meister des Horrors denn selbst Angst habe, antwortete Carpenters Frau: "Sollen wir Donald Trump sagen?" Aber ausgerechnet der King of Horror hat Angst vor Tintenfisch: "Ich fürchte mich vor frittierten Calamari!"

Das Österreichische Filmmuseum zeigt John Carpenters gesamtes Kinowerk auf originalen 35mm-Filmkopien (mit einer Ausnahme), dazu drei TV-Arbeiten, Musikvideos und einen Kurzfilm. In Kooperation mit SLASH Filmfestival.

(S E R V I C E - www.filmmuseum.at)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Marietta Steinhart

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Neu: 1152-Seiten-Roman von Dimitré Dinev
News
Dimitré Dinevs Opus magnum: Mammut-Roman "Zeit der Mutigen"
ORF-Chef Weißmann: Optimistisch trotz Finanzsorgen
Politik
ORF-Chef Weißmann zu Sparkurs: "Ich schließe nichts aus!"
Eva Menasse wird ausgezeichnet
News
Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels an Eva Menasse
Rudolf Buchbinder übernimmt persönlich das Dirigat in Grafenegg
News
Buchbinder übernimmt nach Barenboim-Sturz in Grafenegg
The Last Dinner Party legen nach: Neues Album und Tournee
News
Neues Album von The Last Dinner Party und Wien-Konzert
Parov Stelar bald live im Wiener Konzerthaus
News
Neues Album von Parov Stelar kommt im November
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER