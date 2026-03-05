Google bringt Desktop Mode auf Pixel-Smartphones

Der Modus erweitert die Smartphones zusammen mit einem externen USB-C-Monitor um eine Desktopcomputer-ähnliche Oberfläche, die mit Maus und Tastatur angesteuert werden kann. Damit ist dann die Arbeit am großen Bildschirm auch in mehreren Fenstern möglich, etwa für Textbearbeitung, Fotos, Videostreams und mehr. Der Desktop Modus wird bereits seit 2025 in Test-Versionen von Googles Betriebssystem für Smartphones erprobt.

Neben Google hat auch Samsung für viele seiner Smartphones einen ähnlichen Modus im Repertoire. DeX erweitert beim Anschluss an einen USB-C-Bildschirm die Oberfläche ebenfalls in einen Computer-ähnlichen Anzeige- und Benutzermodus. Für die Einführung auf den Pixel-Smartphones hat Google mit Samsung zusammengearbeitet.

- Now Playing, die Musikerkennungsfunktion, ist nun eine eigene App mit neuen Funktionen. Bislang steckte die Musikerkennung etwas schwer auffindbar tief im Menü. Jetzt gibt es einen eigenen Erkennungsverlauf und die Möglichkeit, die erkannten Songs gleich in der eigenen Musik-App des Vertrauens abzuspielen.

- Neue Personalisierung für Icons und mehr: Pixel-User haben die Wahl zwischen mehreren KI-generierten Anzeigestilen für ihr Gerät.

- Die Betrugserkennung für Telefonanrufe in Googles Telefon-App wird auch in Deutschland, Frankreich, Italien und einigen anderen Ländern ausgerollt.

- Circle to Search, das Einkreisen von Objekten auf dem Bildschirm zur Suche im Netz wird auf den Pixel-10-Geräten auch einzelne Aspekte eines Bildes finden können - etwa ein bestimmtes Outfit. Die Ergebnisse kann man sich dann KI-generiert am eigenen Körper anzeigen lassen. Dazu kann man ein Foto hochladen oder aus mehreren Models auswählen.