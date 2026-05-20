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Heidi Klum spricht über Wechseljahre: "Hotter than ever"

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++ ARCHIVBILD ++ Heidi Klum, Model und Unternehmerin, mit ihrem Hund "Fritz"
©APA, dpa, Marcus Brandt
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Das deutsche Model Heidi Klum hat in einem Interview über ihre Wechseljahre gesprochen. "Auf einmal war mir immer heiß. Und mir ist auch immer heiß: I'm hotter than ever gerade", sagte die 52-Jährige in einem Interview der Zeitschrift "Bunte" während der Filmfestspiele in Cannes. "Gefühlt war ich vorher immer eine Frostbeule. Mir war immer kalt", sagte Klum weiter. Doch das sei nicht die einzige Neuheit.

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"Früher habe ich fest geschlafen. Jetzt bin ich andauernd wach." Spätestens um 6.00 Uhr sei die Nacht vorbei. Doch sie gewinne dem auch etwas Positives ab - und nutze die frühen Stunden zum Durcharbeiten ihrer E-Mails. Weiter sagte sie zu ihrem Umgang mit den Wechseljahren: "Man redet da ja nicht wirklich drüber. Dabei finde ich es so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen und solche Thematiken auch enttabuisieren."

Klum erschien vor einer Woche bei den Filmfestspielen in Cannes zur Eröffnungsgala auf dem roten Teppich, obwohl sie sich wenige Tage zuvor noch mit einem Muskelfaserriss humpelnd im Krankenhaus gezeigt hatte. In hohen Schuhen und einem goldenen langen Kleid posierte die Ehefrau von Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (36) vor den Fotografen.

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