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Auf historischen Pfaden durch San Marino - neue Pilgerroute

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San Marinos Stadtgebiet gehört zum UNESCO-Welterbe
©@visitsanmarino, APA, dpa, GMS
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Der Heilige Marinus soll einst auf dem Monte Titano eine Stadt gegründet haben, die Keimzelle des Kleinstaates San Marino. Dieser lädt nun mit dem "{{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cudmlzaXRzYW5tYXJpbm8uY29tL3B1YjIvVmlzaXRTTS9kZS9sdW9nby9UVVJJU01PLVJFTElHSU9TTy9JbC1DYW1taW5vLWRlbC1TYW50by1NYXJpbm8uaHRtbCI+}}Cammino del Santo Marino{{/a}}" dazu ein, auf den historischen Spuren ihres Gründers zu wandern. Der rund 80 Kilometer lange Pilgerweg verbindet Rimini, San Marino, San Leo und Pennabilli in vier Etappen.

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Der Abschnitt durch die Republik San Marino durch Flusslandschaften, entlang steiler Hänge und über felsige Wege sei das Herzstück der Strecke, heißt es vom San Marino Tourism Board.

Dabei geht es natürlich auch hinauf zum historischen Kern auf dem Monte Titano in 755 Meter Höhe. Berg und Stadtzentrum sind seit 2008 Unesco-Welterbe. Von dort kann man bei klarer Sicht die Adria und bis weit in die Apenninen sehen.

Die Route ist durchgehend ausgeschildert und eignet sich nach Angaben des Tourism Boards sowohl für erfahrene Wanderer als auch für Kulturinteressierte. Unterwegs gibt es Einkehrmöglichkeiten, Unterkünfte und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Wer möchte, kann in einem Pilgerausweis Stempel sammeln.

SAN MARINO - SAN MARINO: FOTO: APA/APA/dpa/gms/@visitsanmarino/@visitsanmarino

Foto: @visitsanmarino/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

SAN MARINO - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/@visitsanmarino/@visitsanmarino

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SAN MARINO - SAN MARINO: FOTO: APA/APA/dpa/gms/@visitsanmarino/@visitsanmarino

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