Harry Styles heizt Spekulationen um neues Album an

Betitelt ist das Video mit den Worten "Forever, Forever", am Ende ist "Wir gehören zusammen" auf Englisch zu lesen. Weitere Details abgesehen vom Namen der Regisseurin wurden nicht veröffentlicht. Wie die Branchenblätter "Entertainment Weekly" und "Billboard" berichteten, soll das Video beim Finale seiner "Love On"-Tour 2023 in Italien aufgenommen worden sein.

Bevor Styles zu sehen ist, werden Fans gezeigt, die sich über den Musiker unterhalten und spekulieren. "Das fühlt sich zugleich an wie ein Willkommen zurück und ein Abschied", schrieb ein User. "Ich glaube, er vermisst uns genauso wie wir ihn. Das wird entweder das verrückteste Comeback oder der traurigste Abschied aller Zeiten", mutmaßte ein weiterer. "Ihm wurde langweilig, Marathons zu laufen, und dann fiel ihm wieder ein, dass er einen Job hat", witzelte ein anderer.

Im Frühjahr könnte die vierte Platte des Briten erscheinen. Es gibt aber mehr Spekulationen als Informationen. Mittlerweile ist Harry Styles nach seiner Boyband-Karriere bei One Direction fast zehn Jahre solo erfolgreich. Für seine Hits ließ er sich mal von den 80ern inspirieren ("As It Was"), mal vom traditionellen Folk ("Cherry").