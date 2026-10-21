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Hardy Krüger Jr. bricht sich bei Sturz den Oberschenkelhals

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Der Schauspieler verletzte sich am Weg in die Küche
©Afp, Tobias SCHWARZ, APA
Schauspieler Hardy Krüger Jr. hat sich bei einem Treppensturz den Oberschenkelhals gebrochen. "Vor Schmerzen konnte ich nicht mehr atmen", berichtete der 58-Jährige der Zeitschrift "Bunte" laut Meldung vom Mittwoch. Nach eigenen Angaben stürzte er nachts auf dem Weg in die Küche im Dunkeln elf Stufen hinab.

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Demnach musste Krüger notoperiert werden, nun folgt eine zwölfwöchige Rehaphase. Wann er sein rechtes Bein wieder voll belasten könne, sei unklar, sagte er. Ohne Unterstützung seiner Ehefrau Alice wäre "alles noch viel schwerer". Krüger Jr. ist der Sohn des im Jahr 2022 verstorbenen Schauspielers Hardy Krüger. Krüger Jr. ist selbst als Schauspieler aktiv und durch Fernseh-, Film- und Theaterrollen bekannt.

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