Hardy Krüger Jr. bricht sich bei Sturz den Oberschenkelhals

Demnach musste Krüger notoperiert werden, nun folgt eine zwölfwöchige Rehaphase. Wann er sein rechtes Bein wieder voll belasten könne, sei unklar, sagte er. Ohne Unterstützung seiner Ehefrau Alice wäre "alles noch viel schwerer". Krüger Jr. ist der Sohn des im Jahr 2022 verstorbenen Schauspielers Hardy Krüger. Krüger Jr. ist selbst als Schauspieler aktiv und durch Fernseh-, Film- und Theaterrollen bekannt.