Golden-Globe-Nominierungen werden verkündet

© AFP, APA, ETIENNE LAURENT home Aktuell Schlagzeilen

In Beverly Hills werden am heutigen Montag die Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Verleihung der Preise in 27 Film- und Fernsehkategorien ist für den 11. Jänner geplant. Als weitere Sparte ist erstmals "Bester Podcast" dabei. Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Mehrere Hundert Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

von APA