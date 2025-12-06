Batmans Motorrad und Tolkiens Schreibtisch vor Versteigerung

Zu den Highlights zählt eine Kamera, die im Besitz des Spezialeffekte-Studios Industrial Light & Magic (ILM) war und intensiv für das Filmen von "Krieg der Sterne" (1977), "Das Imperium schlägt zurück" (1980) und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) eingesetzt wurde. Christie's rechnet mit Geboten zwischen rund 230.000 und 350.000 Euro (200.000 bis 300.000 Pfund).

"Sie wurde unter anderem für die legendäre Szene mit dem Sprung in den Hyperraum verwendet", sagte Thais Hitchins, Head Of Sale bei Christie's, der Deutschen Presse-Agentur in London. Danach kam die Kamera auch in den 1970er- und 1980er-Jahren regelmäßig zum Einsatz, unter anderem bei "Poltergeist" und dem ersten Indiana-Jones-Film "Jäger des verlorenen Schatzes". "George Lucas hat diese Kamera benutzt, Steven Spielberg auch."

Versteigert wird auch J.R.R. Tolkiens Schreibtisch, an dem der britische Autor mutmaßlich seinen Roman "Der Herr der Ringe" fertigstellte. "Es ist bekannt, dass er ihn an einem anderen Schreibtisch verfasste", erklärt Hitchins. "Aber was die Überarbeitung, den Korrekturprozess und die Veröffentlichung angeht - das ist höchstwahrscheinlich an diesem Tisch passiert." Der Schätzpreis liegt zwischen rund 60.000 und 95.000 Euro.

Ein Gitarrenverstärker vom Typ "Harmony H306", den die Rolling Stones bei ihren ersten Konzerten in den frühen 1960er-Jahren benutzten und der immer noch funktionsfähig ist, wird zwischen 23.000 und 35.000 Euro gehandelt. Gebote für die drei Originalfotos von David Alexander für das Artwork des Erfolgsalbums "Hotel California" von den Eagles werden zwischen 46.000 und 70.000 Euro erwartet.

Ein Höchstgebot von über einer halben Million Euro könnte das Motorrad von Superheld Batman aus den Filmen "The Dark Knight" und "The Dark Knight Rises" von Christopher Nolan bringen. Es sei "ein eindrucksvoller Beweis für herausragendes Design", sagt Hitchins. Der Schätzwert für den "Batpod" liegt zwischen 350.000 und 580.000 Euro.

Ein Aston Martin DB12 in einer seltenen "Goldfinger 007"-Sonderedition, der zum 60. Jubiläum der James-Bond-Filmreihe in limitierter Zahl veröffentlicht wurde, ist ebenfalls Teil der "Groundbreakers"-Auktion. Schätzwert: rund 230.000 bis 350.000 Euro.

Deutlich tiefer in die Tasche greifen muss der Höchstbietende, der das gut erhaltene Skelett eines Oviraptorosauriers sein Eigen nennen möchte. Für "Spike" erwartet Christie's Gebote zwischen rund 3,5 und 5,8 Millionen Euro. Das Skelett stammt aus der späten Kreidezeit (vor etwa 68 bis 66 Millionen Jahren) und umfasst rund 100 fossile Knochenelemente, ergänzt durch rekonstruierte und 3D-gedruckte Teile.