Giovanni Zarrella bittet zur großen Carpendale-Nacht

Carpendale wird im Jänner 80 Jahre alt und begeht im kommenden Jahr auch sein 60. Bühnenjubiläum. Grund genug für Zarrella, ihm schon jetzt eine ganze Show als Sondersendung zu widmen. In der Dortmunder Westfalenhalle treten Wegbegleiter und Freunde an, um dem Altmeister des Schlagers die Ehre zu erweisen.

Im Mittelpunkt steht das Lebenswerk Carpendales. Der Deutsch-Südafrikaner und Wahl-Münchener zeigte sich unmittelbar nach der Aufzeichnung im dpa-Interview begeistert: "Die Show ist bombastisch, die ist der Hammer. Es waren Sternstunden für mich. Ich habe das Gefühl, dass wir alles richtig gemacht haben", berichtete er im Schlagercafé in Düsseldorf.

In der Westfalenhalle singt Popstar Sasha seinen Lieblingssong von Howard Carpendale und es gibt ein Wiedersehen mit Wencke Myhre und Jürgen Drews, der für diesen Abend noch einmal auf die Bühne zurückkehrt.

"Die Leute haben in vier Stunden, glaube ich, nicht viel mehr als zehn Minuten gesessen", schwärmt Carpendale. "Es war eine unglaubliche Stimmung im Saal und ich hatte das Gefühl, da ist kein einziger schwacher Moment in dieser Show. Ich kann nur für mich sprechen: Besser geht es nicht", plauderte Carpendale vorab aus dem Nähkästchen. "Giovanni hat mir zugeflüstert: 'Das ist unfassbar, was hier los ist'."

Dabei sei der Auftritt mit Jürgen Drews noch einmal herausragend gewesen: "Wir singen möglicherweise zum letzten Mal zusammen und das bewegt einen. Dem Jürgen geht es nicht besonders gut, das weiß man durch die Presse. Man merkte, wie emotional das Publikum war während dieses Lieds."

Auch die junge Schlager-Generation huldigt "Howie": Julia Lindholm, Linda Hesse und Tim Peters haben eigens ein Medley mit Carpendales Hits einstudiert. Ebenfalls mit von der Partie: Paul Young, Sohn Wayne Carpendale, Ireen Sheer, Thomas Hermanns und Atze Schröder. Carpendale: "In dieser Show war alles drin, was zu guter Unterhaltung gehört."