Gene Simmons geht es nach Unfall gut

Die Ehefrau des Rockers, Shannon Tweed, teilte laut NBC einen Tag nach dem Unfall mit, dass sich Simmons zu Hause erhole. Die Ärzte hätten vor Kurzem seine Medikamente umgestellt, führte sie demnach weiter aus.

Für Mitte November hat Kiss ein dreitägiges Event in Las Vegas, unter anderem mit Simmons, Paul Stanley und Tommy Thayer, angekündigt. Im Rahmen von "KISS Army Storms Vegas" stehen demnach Bühnenauftritte, Interviews und Begegnungen der Musiker mit Fans an.