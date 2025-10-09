Julia Roberts liebäugelt mit einem Bühnen-Comeback

Roberts ist seit 2002 mit dem Kameramann Danny Moder verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus (20) sowie Henry Daniel (18).

2006 gab der "Pretty Woman"-Star am Broadway sein Bühnendebüt. In "Three Days of Rain" (1997) von Richard Greenberg, der für einen Pulitzerpreis nominiert wurde, spielte Roberts eine Frau, die die Wahrheit über den Tod ihres Vaters aufdeckt. Im zweiten Akt verkörpert sie die Mutter der Frau. Mit ihr auf der Bühne waren Paul Rudd (56) und Bradley Cooper (50).

Roberts war 2023 in dem Endzeit-Thriller "Leave The World Behind" beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Demnächst ist sie im Film "After the Hunt" zu sehen, der in Österreich bei der Viennale Premiere feiert. Unter der Regie des Italieners Luca Guadagnino spielt sie darin eine College-Professorin, die indirekt in einen Konflikt um sexuelle Belästigung gerät.