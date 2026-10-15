ABO

Gemeinsamer Auftritt von Harry und Meghan

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Das Paar wurde herzlich empfangen
©Afp, APA, DARREN STAPLES
Der britische Prinz Harry (42) und seine Frau Herzogin Meghan (45) haben sich erstmals seit ihrer Rückkehr ins Vereinigte Königreich gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Bei ihrer Ankunft zu einem Termin bei einer gemeinnützigen Jugendorganisation im englischen Nottingham erwartete die beiden am Donnerstag eine jubelnde Menge. Das Paar umarmte einige Fans und stand für Fotos parat. "Wir lieben dich, Herzogin Meghan, wir lieben dich", rief eine Frau.

von

News auf Google bevorzugen

Mit Luftballons und Blumen hatten einige Anhänger zuvor bereits gespannt auf die Ankunft des Paares gewartet. Im Laufe des Tages nehmen Harry und Meghan mehrere öffentliche Termine wahr und besuchen gemeinnützige Organisationen, darunter etwa eine Initiative, die sich für Armutsbekämpfung einsetzt, und eine Organisation, die junge Menschen durch Sportprogramme und Mentoring unterstützt.

Der letzte gemeinsame öffentliche Auftritt auf britischem Boden liegt bereits Jahre zurück und hatte einen traurigen Anlass: 2022 reisten die beiden zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. an. Der letzte gemeinsame Termin im Auftrag der Krone liegt der Nachrichtenagentur PA zufolge noch weiter zurück: Im März 2020 nahmen beide am Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey teil.

Harry und Meghan waren Ende August gemeinsam mit ihren Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) überraschend nach Großbritannien zurückgekehrt. Die Familie lebt dem Vernehmen nach in der idyllischen Region der Cotswolds westlich von London. Der Umzug hatte ein enormes Medieninteresse hervorgerufen.

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex, arrive to visit the Community Recording Studio (CRS) in Nottingham, central England on October 15, 2026. Set up in 1991, the Community Recording Studio, based in St Anns, teaches film and video skills as well as music, giving youngsters access to professional equipment and key industry contacts, and musicians. (Photo by Darren Staples / AFP)

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Hersteller haben inzwischen Sicherheitsupdates bereitgestellt
Technik
Android-Umzug: Viele Datentransfer-Apps sind unsicher
Besonders ansteckend ist die Flüssigkeit aus den Bläschen
Gesundheit
Hand-Fuß-Mund-Krankheit: Können sich Eltern auch anstecken?
Der "Brainfood"-Klassiker sind Nüsse
Gesundheit
Brainfood: Diese Snacks liefern Energie am Schreibtisch
Medikamente auch bei über 70-Jährigen wirksam
Technik
Cholesterinsenker schützen auch Senioren vor erstem Infarkt
Nur eventuelle Schadstellen müssen herausgeschnitten werden
Gesundheit
Wurzelpetersilie: Muss man die unbedingt schälen?
Alle Verknüpfungen, die man selbst nicht eingerichtet hat, entfernen
Technik
Gehacktes Mailkonto: Ein Passwortwechsel ist nicht genug
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER