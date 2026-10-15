Gemeinsamer Auftritt von Harry und Meghan

Mit Luftballons und Blumen hatten einige Anhänger zuvor bereits gespannt auf die Ankunft des Paares gewartet. Im Laufe des Tages nehmen Harry und Meghan mehrere öffentliche Termine wahr und besuchen gemeinnützige Organisationen, darunter etwa eine Initiative, die sich für Armutsbekämpfung einsetzt, und eine Organisation, die junge Menschen durch Sportprogramme und Mentoring unterstützt.

Der letzte gemeinsame öffentliche Auftritt auf britischem Boden liegt bereits Jahre zurück und hatte einen traurigen Anlass: 2022 reisten die beiden zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. an. Der letzte gemeinsame Termin im Auftrag der Krone liegt der Nachrichtenagentur PA zufolge noch weiter zurück: Im März 2020 nahmen beide am Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey teil.

Harry und Meghan waren Ende August gemeinsam mit ihren Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) überraschend nach Großbritannien zurückgekehrt. Die Familie lebt dem Vernehmen nach in der idyllischen Region der Cotswolds westlich von London. Der Umzug hatte ein enormes Medieninteresse hervorgerufen.