Filmfestival Toronto mit Premier und Premiere eröffnet

Überraschungsgast Carney gab eine Hommage auf die Komiker-Legende Candy: "Er ist ein kanadischer Gigant und einer meiner persönlichen Comedy-Favoriten". Geboren in Toronto wurde Candy in den 1980er-Jahren mit Filmen wie "Spaceballs" und "Allein mit Onkel Buck" bekannt. Er starb 1994 im Alter von 43 Jahren an einem Herzinfarkt. Produziert wurde "John Candy: I Like Me" unter anderem von Ryan Reynolds, Regie führte Colin Hanks.

Zu den angekündigten Stars zählt Angelina Jolie, die im Mode-Drama "Couture" zu sehen ist. Ebenso will Russell Crowe, der in "Nuremberg" den NS-Verbrecher Hermann Göring spielt, zur Premiere nach Toronto kommen. Das Drama basiert auf dem Buch "Der Nazi und der Psychiater" von Jack El-Hai. Regisseur Baz Luhrmann stellt seine Konzert-Doku "EPiC: Elvis Presley in Concert" vor. Der Siegerfilm zum Festivalabschluss wird in Toronto traditionell vom Publikum gewählt.

