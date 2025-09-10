News Logo
David Bowies Archiv für Öffentlichkeit zugänglich gemacht

Popstar David Bowie hinterließ tausende Objekte
©PHILIPPE WOJAZER, AFP, APA
Von glitzernden "Ziggy Stardust"-Kostümen und handgeschriebenen Songtexten über Fanbriefe und Notizen bis zu einem unvollendeten Musical: Ein neues Archiv mit Material aus David Bowies Leben und Karriere öffnet in London seine Türen. Ab Samstag können Fans und Forscher, die sich für die verstorbene britische Musiklegende interessieren, nach Vereinbarung im David Bowie Centre im V&A East Storehouse im Osten Londons rund 90.000 Objekte besichtigen.

Bowie, der als "Chamäleon" der Rockmusik gefeiert wurde und seine künstlerische Persönlichkeit immer wieder neu erfand, bewegte sich zwischen Musik, Mode, Theater und Kunst und hinterließ eine umfangreiche Sammlung von Objekten aus seiner fünf Jahrzehnte währenden Karriere. Er starb 2016 im Alter von 69 Jahren an Krebs, nur zwei Tage nach der Veröffentlichung seines letzten Albums "Blackstar".

Den Kuratoren zufolge umfasst das Archiv 70.000 Fotografien, 400 Kostüme, 150 Musikinstrumente und persönliche Notizbücher. Eine separate Ausstellung mit 200 Objekten widmet sich zudem Bowies Kreativität.

"Wir zeigen auch Bowies Entwicklung als vielseitiger Kreativer und seinen nachhaltigen Einfluss auf die Popkultur sowie die Art und Weise, wie Künstler wie Bowie kreative Praktiken transformieren und unsere Welten verändern können", sagte die leitende Kuratorin Madeleine Haddon gegenüber Reuters und beschrieb den Künstler als "wahren Universalgelehrten".

Das Archiv enthält auch Ideen, die Bowie auf Post-its kritzelte, die nach seinem Tod in seinem New Yorker Büro gefunden wurden. Sie stammen aus seinem möglichen Musical "The Spectator", das im 18. Jahrhundert spielt und an dem er gegen Ende seines Lebens arbeitete. Motive für das Musical stammen von Persönlichkeiten der damaligen Zeit, darunter dem Maler William Hogarth und dem Londoner Dieb Jack Sheppard.

"Es bietet einen wirklich faszinierenden Einblick in Bowies Schaffen als Künstler, aber auch als Mensch", sagte Reed über das Archiv. "Er kann für jeden eine Inspiration sein."

(S E R V I C E - David Bowie Centre im V&A East Storehouse: https://go.apa.at/ToawZMaN)

