Daniel Radcliffe schrieb neuem Harry Potter einen Brief

Dominic McLaughlin, der in der Serie Harry Potter spielt, habe ihm eine liebe Nachricht zurückgeschickt. Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Der Start ist für das Jahr 2027 angekündigt. Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist.

Im Juli veröffentlichte HBO ein erstes Bild von McLaughlin in Harry-Potter-Schuluniform. "Ich sehe diese Fotos von ihm und den anderen Kindern und möchte sie einfach in den Arm nehmen", sagte Radcliffe bei "Good Morning America". Sie wirkten so jung. "Ich schaue sie an und denke: 'Oh, es ist verrückt, dass ich das in dem Alter gemacht habe.' Aber es ist auch unglaublich süß, und ich hoffe, dass sie eine großartige Zeit haben."

Das erste Buch ("Harry Potter und der Stein der Weisen") erschien 1997. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt "Harry Potter" als erfolgreichste Romanserie der Welt.