Asbest in Sand gefunden - Dutzende Schulen in Neuseeland geschlossen

Bildungseinrichtungen wurden vorübergehend geschlossen
©AFP, APA, DAVID GRAY
Nach Schulschließungen im Nachbarland Australien sind wegen des Nachweises von Asbestfasern in Sand für Kinder zum Spielen und Dekorieren auch in Neuseeland dutzende Bildungseinrichtungen vorübergehend geschlossen worden. Betroffen seien 40 Schulen und Kindertagesstätten, teilte das neuseeländische Bildungsministerium am Dienstag mit. Die Arbeitsschutzbehörde erklärte, einige Chargen eines mutmaßlich aus China importierten Spielsandes seien mit Weißasbest verunreinigt.

Der Sand werde "für Aktivitäten im Klassenzimmer sowie für andere dekorative und handwerkliche Zwecke zu Hause verwendet". In Australien waren am Montag mehr als 70 Schulen geschlossen worden, nachdem bei Laboruntersuchungen Asbestfasern in dem Spielsand entdeckt worden waren. Australiens Verbraucherschutzbehörde erklärte jedoch, das Gesundheitsrisiko sei gering, da bisher keine Asbestfasern festgestellt worden seien, die fein genug zum Einatmen seien.

Bei Asbest handelt es sich um natürlich vorkommende faserartige Minerale, die aufgrund ihrer hitzebeständigen Eigenschaften jahrzehntelang im Bauwesen verwendet wurden. Wegen seiner nachweislich krebserzeugenden Wirkung wurde Asbest 1990 in Österreich verboten.

