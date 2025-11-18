News Logo
Gesundes Wintergemüse: Wirsing immer ohne Deckel kochen

Gesundheit
Frischen Wirsing erkennt man daran, dass er beim Schütteln rasselt
©gms7Andrea Warnecke, APA, dpa, Andrea Warnecke
Der Wirsing erweist sich in der Küche als vielseitig - und ist zudem ein preiswertes und vitaminreiches Gemüse. In Wirsing steckt ähnlich viel Vitamin C wie in Zitronen. Das macht den Kohlkopf für Ernährungsexperten zum idealen Wintergemüse. Außerdem enthält Wirsing zum Beispiel Magnesium und Folsäure sowie doppelt so viel Eiweiß, Eisen und Phosphor wie Rot-und Weißkraut.

Wirsing kann roh, gekocht, geschmort oder gebraten gegessen werden. Gekocht werden sollte er aber immer ohne Deckel, da er sonst bitter wird. Er passt zu herzhafter sowie asiatischer Küche und schmeckt zum Beispiel gut zusammen mit Ingwer, Chili, Knoblauch, Curry, Sour Cream, Fenchel, Anis, Kümmel, Salbei, Roter Rübe oder Kren.

Generell gilt: Je frischer, desto besser und gesünder. Beim Kauf sollten die Blätter knackig, frisch und grün aussehen, beim Schütteln sollte der Kohlkopf rasseln. Im Gemüsefach oder Keller hält sich Wirsing bis zu zwei Wochen lang. Geschnitten und in Salzwasser blanchiert, kann er eingefroren werden.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms7Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

