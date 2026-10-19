Crawford "zutiefst untröstlich" nach Tod von Sohn Presley

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Darauf sind im Vordergrund Federn zu sehen, die wie Flügel aussehen. "Er ist eine gütige, schöne Seele, die liebte und geliebt wird, jetzt und für immer", hieß es weiter. Sie seien stolz darauf, wie er sich der Welt gezeigt habe - "mit Güte und Verletzlichkeit". Der von den Eltern und von Presleys jüngerer Schwester Kaia Gerber (25) unterzeichnete Post endet mit den Worten: "Wir lieben dich für immer."
Kaia, die als Schauspielerin und Model arbeitet, erinnerte zudem auf ihrem eigenen Instagram-Account mit berührenden Worten an ihren zwei Jahre älteren Bruder. Sie habe so viel von ihm gelernt und es geliebt, seine Schwester zu sein. Dazu postete sie ein Strandfoto aus Kindertagen und ein Video, in dem sie als Kleinkinder zusammen tanzen.
Presley Gerber war am 20. September in Los Angeles in einer Rehabilitationseinrichtung gestorben. Der 1999 im US-Staat Kalifornien geborene Gerber hatte laut des Magazins "People" zuletzt in Podcasts, aber auch auf seinem Instagram-Kanal seine psychischen Probleme und sein Suchtverhalten thematisiert.
Cindy Crawford zählt zu den prägendsten Supermodels der 1990er-Jahre. Gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und anderen machte sie das Modeln zu einem Teil der Popkultur.
(FILES) Presley Walker Gerber attends the World Premiere of "Infinite Icon: A Visual Memoir" at AMC The Grove 14 on January 20, 2026 in Los Angeles, California. US model Presley Gerber, the son of supermodel Cindy Crawford and businessman Rande Gerber, died on September 20, 2026 aged 27, US media reported. He died at a rehab facility, according to online records from the Los Angeles County Medical Examiner. The cause of death was not listed. (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)