Céline Dion sagte Basler ESC-Auftritt im letzten Moment ab

Über einen möglichen Auftritt der berühmten kanadischen Sängerin am ESC-Finale vom 17. Mai in Basel war bis zum letzten Moment viel spekuliert worden. Er blieb aber zur Enttäuschung zahlreicher Fans aus.

Jetzt hat die französische Zeitung "Le Parisien" Details dazu veröffentlicht. Dion sei tatsächlich willens gewesen, aufzutreten und auch angereist, heißt es in dem Bericht. Doch kurz vor dem Auftritt habe die Sängerin einen Anfall erlitten, sodass sie in letzter Minute habe absagen und mit ihrem Privatjet zurück nach Las Vegas fliegen müssen.

Céline Dion leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung, die Muskelsteifheit und Krämpfe nach sich zieht. Weil Dion im Juli 2024 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris dennoch aufgetreten war, hofften viele Fans, dass sie auch am ESC in Basel singen würde.