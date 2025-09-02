News Logo
Pete Doherty wieder mit Babyshambles auf Tour

++ ARCHIVBILD ++ Pete Doherty hat "mit dem harten Zeug aufgehört"
©APA, dpa, Sven Hoppe
Die britische Band Babyshambles hat eine Reuniontour angekündigt. Die Musiker um Frontmann Pete Doherty werden erstmals seit elf Jahren wieder gemeinsam auf Tournee gehen. Anlass ist das 20. Jubiläum ihres Debütalbums "Down In Albion". Auf Instagram kündigte das Quartett für November und Dezember zehn Konzerte in Großbritannien an. Ob es danach weitergeht, ließen die Babyshambles zunächst offen.

Ein Comeback hatte sich schon seit einiger Zeit angedeutet. "Es war immer ein Thema, es gab immer den Wunsch, diese Songs wieder zu spielen", sagte Doherty (46) dem britischen Musikmagazin "NME". "Aber der zentrale Punkt dabei war letztlich die Sucht – und die Gefahr, dass Mick und ich einen ungesunden Einfluss aufeinander hätten."

Sänger Doherty und Gitarrist Mick Whitnall hatten in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. "Inzwischen sind es bei uns beiden vier oder fünf Jahre, seit wir mit dem harten Zeug aufgehört haben", betonte Doherty jetzt. "Also denken wir, dass wir vielleicht wieder bereit sind, der zivilisierten Gesellschaft unter die Augen zu treten und vorsichtig umeinander herumzutänzeln – und herauszufinden, ob das Ganze echt ist und ob es wahr ist."

Doherty gründete Babyshambles nach den Libertines. Die Band veröffentlichte drei Alben. Ihre Karriere wurde allerdings begleitet von Schlagzeilen über Dohertys Drogenexzesse und die Beziehung zu seiner damaligen Freundin, Supermodel Kate Moss. Babyshambles-Gitarrist und Gründungsmitglied Patrick Walden, der auch Teil der Reunion sein sollte, starb im vergangenen Juni im Alter von 46 Jahren.

