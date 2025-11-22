Howard Carpendale berichtet von Missbrauch in Kindheit

Ein Schock für den Zehnjährigen. Er habe nicht gewusst, was er tun sollte, zitiert die "Bild"-Zeitung Carpendale. Noch zweimal sei das so passiert, bis der Mann nicht mehr aufgetaucht sei.

Seinen Eltern erzählte Carpendale zwar davon, sie hätten aber geschwiegen. Dass sie ihn überhaupt mit dem Mann mitgehen ließen, kann der in München lebende Sänger demnach bis heute nicht nachvollziehen. "Dieser Mann hätte sonst was mit mir anstellen können. Er hätte mich umbringen können", schreibt er nach "Bild"-Angaben in seinem Buch.