Boris Becker hat nach Geburt von Tochter schlaflose Nächte

Seine Tochter wurde nach Angaben seines Anwalts in Mailand geboren. Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. Das Paar lebt inzwischen in Italien. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, im September 2024 folgte die Hochzeit.

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker stammen Beckers Söhne Noah (31) und Elias (26), aus der Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (15) hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25).