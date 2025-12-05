News Logo
Boris Becker hat nach Geburt von Tochter schlaflose Nächte

Nächstes Kind für Boris Becker
Ex-Tennisprofi Boris Becker bekommt nach der Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria laut eigenen Worten nicht viel Schlaf. "Die Nächte sind unterbrochen. Es ist teilweise laut", sagte der 58-Jährige in der RTL-Sendung "2025! Menschen, Bilder, Emotionen". Zum Glück übernehme seine Frau Lilian die Nächte, er mache den Morgen oder den Abend. "Und deswegen schlafe ich heute über Nacht im Hotel - und zwar durch", sagte Becker. Er war im November zum fünften Mal Vater geworden.

Seine Tochter wurde nach Angaben seines Anwalts in Mailand geboren. Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. Das Paar lebt inzwischen in Italien. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt, im September 2024 folgte die Hochzeit.

Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker stammen Beckers Söhne Noah (31) und Elias (26), aus der Ehe mit Lilly Becker ging der dritte Sohn Amadeus (15) hervor. Außerdem ist der frühere Grand-Slam-Gewinner Vater von Tochter Anna (25).

