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Blümchen singt nun doch ein letztes Mal

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++ ARCHIVBILD ++ Blümchen sagt nun wohl doch noch Adieu
©APA, dpa, Sebastian Gollnow
Die als Blümchen bekannte deutsche Popmusikerin Jasmin Wagner (46) hat erneut einen möglicherweise letzten Auftritt angekündigt. Demnach soll die Künstlerin am Abend (17. Oktober) beim 10. "Schlagerbooom" in Dortmund dabei sein, der live in der ARD ab 20.15 Uhr zu sehen ist. "Das ist jetzt der Abschlussakt", sagte die in Hamburg lebende Sängerin der "Bild"-Zeitung. "Ich fühle mich sehr glücklich, noch mal dieses riesengroße Fernsehen erleben zu dürfen.

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"Dem Bericht zufolge will sich Wagner mehr Zeit mit ihrer bald vier Jahre alten Tochter verbringen. "Mir ist die Zeit so kostbar, die wir zusammen haben. Sie wird so schnell groß. Ich möchte einfach so viel wie möglich davon erleben", sagte die Künstlerin.

Blümchen hatte November vergangenen Jahres ihr Abschiedskonzert in Hamburg angekündigt. Dann sagte sie es aus privaten Gründen ab. "Meine Mama ist sehr schwer erkrankt (...) und ich muss mich um sie kümmern, will mich um sie kümmern", sagte die Hamburgerin damals in einem Post auf Instagram unter Tränen. Auf die Frage, wie es ihrer Mutter gehe, sagte Wagner nun der "Bild"-Zeitung: "Wir haben einen relativ guten, stabilen Zustand erreicht. Bei Krebs weiß man das ja nie. Aber gerade geht es meiner Mama gut."

Wagner war in den 90er Jahren eine der erfolgreichsten Solo-Musikerinnen im sogenannten Eurodance-Genre. Sie sang Lieder wie "Herz an Herz", "Boomerang" und "Kleiner Satellit" und verkaufte nach Angaben der Booking-Agentur MPM-Music mehr als eine Million Platten, CDs und Co. Außerdem arbeitete sie auch als Moderatorin und Schauspielerin. Seit 2019 trat sie wieder vermehrt als Blümchen auf. 2022 bekam Wagner ihr erstes Kind.

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