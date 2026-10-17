Banderas und Cage in nächster Staffel von "True Detective"

Zuletzt spielte Jodie Foster in der vierten Staffel der Krimiserie mit dem Titel "Night Country" (2024) eine der Hauptrollen. Zusammen mit ihrer Kollegin Kali Reis ermittelte sie zu dem Verschwinden von acht Forschern in Alaska. Regie führte die Mexikanerin Issa Lopez, die auch bei der fünften Staffel an Bord ist, wie das Branchenblatt "Variety" berichtete.

Die erste Staffel von "True Detective" lief 2014, mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson als Mordermittler im US-Bundesstaat Louisiana. In jeder Staffel gibt es einen neuen Fall und andere Detektive. 2015 spielte Colin Farrell einen Ermittler und Vince Vaugh einen Kriminellen in Kalifornien, 2019 folgten Mahershala Ali und Stephen Dorff als Polizisten in Arkansas.