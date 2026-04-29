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Ariana Grande kündigt achtes Studioalbum an

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US-Popstar Ariana Grande hat für Ende Juli ein neues Album angekündigt. "Petal" (auf Deutsch: Blütenblatt) werde am 31. Juli auf den Markt kommen, teilte die 32-Jährige auf Instagram mit. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Video und ein Foto, auf dem sie mit zerzausten Haaren und geschlossenen Augen in die Kamera lächelt. In dem Video sind kleine Blumen zu sehen, die durch Risse im Asphalt wachsen.

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Grande hatte schon Mitte April ein Video von sich in einem Plattenstudio gepostet. Darin beschrieb sie ihre neue Musik als "etwas, das voller Leben ist und durch die Risse von etwas Kaltem und Hartem und Herausforderndem wächst". Für ihr achtes Studioalbum arbeitete die Sängerin erneut mit dem iranisch-schwedischen Produzenten Ilya Salmanzadeh zusammen, der auch schon mit Größen wie Ed Sheeran, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Sam Smith und Beyoncé Musik machte.

Grande machte zuletzt vor allem als Schauspielerin in dem zweiteiligen Filmmusical "Wicked" in der Rolle der guten Hexe Glinda von sich reden. 2024 hatte sie ihr siebentes Studioalbum "Eternal Sunshine" herausgebracht und im vorigen Jahr eine Tour für diesen Sommer angekündigt. Ab Juni wird sie in mehreren US-Städten und in Kanada auftreten, ab Mitte August sind zehn Konzerte in London geplant.

(S E R V I C E - https://shop.arianagrande.com/ )

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