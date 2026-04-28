ABO

Lady Gaga und Doechii feiern Mode mit gemeinsamem Song

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Lady Gaga verwandelt Laufsteg in eine Tanzfläche
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die Grammy-Preisträgerinnen Lady Gaga (40) und Doechii (27) feiern im Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song für den neuen "Der Teufel trägt Prada"-Film ihre Begeisterung für die Modewelt. In dem Video zu "Runway" schreiten und posieren beide Künstlerinnen in bunten High-Fashion-Kleidern auf der Tanzfläche und singen: "I can turn a dance floor into a runway" (auf Deutsch: "Ich kann eine Tanzfläche in einen Laufsteg verwandeln").

von

"Runway" ist die erste Zusammenarbeit der Popsängerin Lady Gaga ("Abracadabra") und der Rapperin Doechii ("Anxiety") und soll im Film "Der Teufel trägt Prada 2" zu hören sein. In dem Musik-Clip blättern die Musikerinnen auch in dem fiktiven Modemagazin "Runway", das bereits aus dem ersten "Der Teufel trägt Prada"-Film bekannt ist. Auf dem Cover ist Emily Blunt in ihrer Rolle aus der Modewelt-Satire zu sehen.

Zwei Jahrzehnte nach dem Kinoerfolg "Der Teufel trägt Prada" kommt eine Fortsetzung in die Kinos. Mit dabei sind erneut Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci. Die Komödie von 2006 basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lauren Weisberger, die bei dem Modemagazin "Vogue" unter Chefin Anna Wintour assistierte. Im Film trägt das Modemagazin den Namen "Runway". "Der Teufel trägt Prada 2" kommt am 30. April in Österreich in die Kinos.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Melanie C lockt auf die Tanzfläche
News
"Sporty Spice" Melanie C bringt den 90er-Rave zurück
Nicolas Cage spielt einen Superhelden
Schlagzeilen
Nicolas Cage kämpft gegen Mafia-Boss in "Spider-Noir"-Serie
Dieser Mann kann offenbar im Steinschlag ums Leben
Technik
Pompeji-Opfer wollte sich mit Gefäß vor Vulkan-Steinhagel schützen
Jacksons Neffe Jaafar verkörpert den "King of Pop"
Schlagzeilen
"Michael"-Biopic räumt weltweit an den Kinokassen ab
Serienautor Mike White hatte Bonham Carter eine Figur geschrieben
Schlagzeilen
Bonham Carter doch nicht in neuer "White Lotus"-Staffel
++ ARCHIVBILD ++ Frank Elstner gewinnt begehrten Grimme-Preis
Schlagzeilen
Grimme-Preis für "Wetten, dass..."-Erfinder Elstner
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER